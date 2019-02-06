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В Москве запустят первый в России беспилотный трамвай

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Испытания первого российского беспилотного трамвая начнутся в Москве в ближайшее время. Его будут тестировать на маршруте №17 (Останкино — Медведково). Об этом «Ведомостям» рассказали разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies и производитель транспортных средств «ПК Транспортные системы».

Состав сначала выпустят на линию без пассажиров, чтобы проверить, как он работает в условиях уличного трафика. В кабине поедет водитель. На первом этапе он будет контролировать движение, а система сможет вмешиваться в его действия в двух случаях: затормозит, если «увидит» на пути посторонний объект и снизит скорость, если машинист ее превысит на опасном участке или при плохой погоде.

Интеллектуальная система управления включает до 20 видеокамер и 10 радаров, которые позволяют распознавать людей, автомобили и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении светом и ночью.

Пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае не раньше 2021 года.

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