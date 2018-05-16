В Москве заработала горячая линия по горячей воде

В Москве заработала горячая линия, с помощью которой можно узнать график профилактического отключения горячей воды в конкретном доме. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Услуга доступна по телефону единой справочной Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для соединения с голосовым помощником необходимо выбрать первый пункт меню и назвать улицу и номер дома.

Также можно позвонить на горячую линию единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы по телефону: +7 (495) 539-53-53, и в единой сервисной службе по приему показаний индивидуальных приборов учета по телефону: +7 (495) 539-25-25.

Помимо этого, такая информация доступна на портале mos.ru.

В Москве начали отключать горячую воду 10 мая. Работы будут идти по утвержденному графику и завершатся 25 августа. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.