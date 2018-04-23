В Новой Москве сгорели 12 автобусов

В Щербинке загорелся автобусный парк. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного МЧС.

Инцидент произошел по адресу улица Типографская д.8. «Происходит возгорание 12 автобусов на площади 300 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание, — говорится в сообщении. — Благодаря грамотным действиям в 02.45 пожар был локализован».

В 03:00 мск огонь был потушен.

Информация о пострадавших не поступала.

В совю очередь, агентство «Интерфакс» выяснило, что всего было повреждено 17 автобусов, 15 из них выгорели полностью. Возможной причиной пожара мог стать поджог.