В парке «Зарядье» указатели неправильно перевели на китайский язык

Китайские пользователи сети обнаружили, что указатели в недавно открытом московском парке «Зарядье» неправильно переведены на китайский язык. Об этом сообщает ЭТД.

На них Красная площадь переведена как «колбаса», а Патриаршее подворье — как «деревня шовинистов».

«Я просто ослеплен переводом. Кто это сделал?» — приводит издание слова одного из пользователей китайской соцсети WeChat.

Отмечается, что китайские журналисты в Москве уже включили освещение ситуации в «Зарядье» в план репортажей.

Администрация парка «Зарядье» уже дала согласие встретиться с работниками китайских СМИ и пообещала разобраться в ситуации.