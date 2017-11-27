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В первый день зимы Москву завалит мокрым снегом

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Первый день зимы в Москве окажется снежным. За сутки может выпаcть около 20 процентов декабрьской нормы осадков, сообщили «Интерфаксу» в Росгидромете.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 1 декабря, выпадет около двух миллиметров снега, днем — до восьми. Норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.

Как уточнил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, к пятнице к Москве выйдет мощный западный циклон. Один из его атмосферных фронтов пройдет над европейской частью России с юго-запада на северо-восток, из-за чего в Москве будет снег и мокрый снег с дождем, временами сильный.

«Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, метель. Ветер сильный, 12-18 метров в секунду, с порывами до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха — от минус трех до плюс двух», — сказал Вильфанд и добавил, что неблагоприятная погода продержится минимум до воскресенья, 3 декабря.

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