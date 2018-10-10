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В Подмосковье грузовик снес надземный пешеходный переход

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В Подмосковье самосвал снес ферму пешеходного моста. Об этом Мосленте сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 октября на трассе М7 в Орехово-Зуевском районе около населенного пункта Малая Дубна. У грузовика Scania непроизвольно поднялся кузов во время движения.

По словам собеседника издания, пострадал 41-летний водитель грузовика, он доставлен в больницу с травмой спины. В свою очередь, по данным ГУ МВД по Московской области, пострадавших нет.

Движение в сторону Москвы ненадолго перекрывалось, в настоящее время проезд по аварийному участку ограничен. Работы должны быть завершены в течение 21 октября.

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