В Серебряном бору обнаружили самого крупного дятла России

Сотрудники «Мосприроды» обнаружили на территории Серебряного бора желну, или черного дятла, который является самым крупным дятлом России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведомство.

В ведомстве порадовались, что в последние годы на территории Московской области выросла популяция черного дятла, что отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса.

Отличить эту птицу можно по черному цвету тела и красной шапочке на голове. Размах крыльев желны в полете достигает 80 сантиметров.