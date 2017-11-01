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В Серебряном бору обнаружили самого крупного дятла России

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Сотрудники «Мосприроды» обнаружили на территории Серебряного бора желну, или черного дятла, который является самым крупным дятлом России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведомство.

В ведомстве порадовались, что в последние годы на территории Московской области выросла популяция черного дятла, что отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса.

Отличить эту птицу можно по черному цвету тела и красной шапочке на голове. Размах крыльев желны в полете достигает 80 сантиметров.

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