В столице появится подземный вокзал

Подземный вокзал появится в Москве до конца 2018 года. Об этом сообщил в субботу, 16 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

По его словам, вокзал планируется построить в составе крупного транспортно-пересадочного узла «Рязанское». «Сейчас идут активные работы по строительству подземного распределительного уровня общей площадью около 7 тысяч квадратных метров, который соединит станцию МЦК „Нижегородская“, будущие станции метро Кожуховской линии и второго кольца», — рассказал он.

Хуснуллин добавил, что в подземном терминале будет единый распределительный зал с билетными кассами, залом ожидания и пассажирским терминалом. «По нашим оценкам, пассажиропоток в часы пик здесь будет достигать 90 тысяч пассажиров», — сообщил он.

Рядом с подземным вокзалом будут также сделаны разворотная площадка для автобусов, стоянка такси, построят дополнительные подъездные пути. Впоследствии на базе ТПУ планируется строительство зданий с офисами и апартаментами.

Ранее в декабре сообщалось, что Калининско-Солнцевскую линию московского метро планируется продлить до аэропорта Внуково в течение трех-четырех лет.