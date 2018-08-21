На «Солнцево» после Собянина приехал Дарт Вейдер

На эскалаторе на станции метро «Солнцево» заметили группу из 10 человек, одетых в костюмы персонажей киносаги «Звездные войны». Ролик опубликован в сообществе «ЗАО Солнцево» во «ВКонтакте».

Группа переодетых граждан поднималась с перрона. Ее возглавлял человек, одетый как Дарт Вейдер — темный лорд ситхов из «Звездных войн», командующий вооруженными силами Галактической Империи. За ним стояли девять человек, переодетых в имперских штурмовиков.

«Солнцево» и еще шесть новых станций южного участка Калининско-Солнцевской линии были открыты 30 августа. Одним из первых по новому участку проехал мэр Москвы Сергей Собянин.