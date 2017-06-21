В Москве вдоль Крымской набережной зажгли 1418 свечей (по числу дней Великой Отечественной войны) в рамках инсталляции в преддверии Дня памяти и скорби, передает РИА Новости.

Мероприятие прошло в рамках акции «Линия памяти», во время которой любой желающий мог зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны.

На площадке присутствуют «хранители огня» в военной форме, которые рассказывают посетителям о тяжелых военных временах. На бордюре вдоль набережной установлены свечи, а также красные листы отрывного календаря, на них белыми цифрами пронумерован каждый день войны.

Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.