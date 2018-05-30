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Назначена дата выборов мэра Москвы

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Мосгордума приняла постановление о назначении выборов мэра Москвы на 9 сентября этого года, в единый день голосования. Об этом сообщает ТАСС.

«Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании», — сказал спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Прошедшее в субботу, 2 июня, пленарное заседание стало первым, которое состоялось в выходной день, пишет «Интерфакс». Документы на выдвижение можно будет подать в Мосгоризбирком с 4 июня, прием продлится до 2 июля.

О планах баллотироваться в мэры заявил действующий столичный градоначальник Сергей Собянин. Он занимает эту должность с октября 2010 года, когда был назначен на нее тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, а на выборах в 2013-м избрался на пятилетний срок.

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