Власти Москвы изымут земельные участки для строительства автодороги в ТиНАО

Московские власти изымут земельные участки для реконструкции и строительства автомобильной дороги на территории ТиНАО. Соответствующее распоряжение подписала заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Наталия Прусакова, передает агентство «Москва».

Уточняется, что работы будут проводиться на отрезке трасса М3 «Украина» — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна. Всего для государственных нужд будут изъяты 30 объектов недвижимого имущества.

В 2015 году столичные власти изъяли у ЗАО «Москва-Макдоналдс» земельный участок для реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.