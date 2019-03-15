Власти Москвы отказались соединять желтую ветку метро

Власти Москвы отказались от идеи соединить в центре Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро. Это слишком сложно и трудоемко, объяснил в эфире телеканала «ТВ-Центр» столичный градоначальник Сергей Собянин. Его слова передает РИА Новости.

«Рытье там огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать всю центральную часть города», — отметил мэр.

Согласно плану, ветки должны были соединить в районе «Третьяковской». Для этого собирались построить еще как минимум три станции. Сейчас обе линии обозначаются на схемах желтым цветом: Калининская под номером 8, Солнцевская — 8А.

Солнцевская линия будет продолжена на юг — до аэропорта Внуково.