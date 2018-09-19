Власти Москвы позаимствуют у военных нейронную сеть для слежения за дорогами

Власти Москвы тестируют нейронную сеть, которая улучшит фиксацию нарушений правил дорожного движения. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Сейчас мы тестируем нейронную сеть. Допустим, у вас синий Ford, но кто-то подделал или украл номер, поставил его на другую машину и проехал под камерой с нарушением. В нейросеть загружена информация обо всех моделях автомобилей, их так называемые маски, эта информация есть в открытом доступе», — сказал он, пояснив, что система сможет в автоматическом режиме определять несовпадения и передавать сигнал сотруднику полиции о необходимости проверить автомобиль.

Ликсутов уточнил, что пока возможность фиксации нарушений ПДД с помощью нейронной сети только тестируется, и «надо посмотреть, как это работает вообще, насколько оптика, камеры, радары позволяют получать необходимую информацию. Я думаю, что нам нужно еще пару месяцев для принятия решения».

Заммэра отметил, что Москва является единственным в мире городом, внедряющим такую нейросеть, позаимствованную у военных.