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Власти Москвы позаимствуют у военных нейронную сеть для слежения за дорогами

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Власти Москвы тестируют нейронную сеть, которая улучшит фиксацию нарушений правил дорожного движения. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Сейчас мы тестируем нейронную сеть. Допустим, у вас синий Ford, но кто-то подделал или украл номер, поставил его на другую машину и проехал под камерой с нарушением. В нейросеть загружена информация обо всех моделях автомобилей, их так называемые маски, эта информация есть в открытом доступе», — сказал он, пояснив, что система сможет в автоматическом режиме определять несовпадения и передавать сигнал сотруднику полиции о необходимости проверить автомобиль.

Ликсутов уточнил, что пока возможность фиксации нарушений ПДД с помощью нейронной сети только тестируется, и «надо посмотреть, как это работает вообще, насколько оптика, камеры, радары позволяют получать необходимую информацию. Я думаю, что нам нужно еще пару месяцев для принятия решения».

Заммэра отметил, что Москва является единственным в мире городом, внедряющим такую нейросеть, позаимствованную у военных.

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