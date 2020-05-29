Водитель такси помог москвичке сбежать от насильников

Водитель московского такси помог девушке сбежать из плена. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сразу после того, как водитель Дмитрий Филин принял заказ в приложении, в чат начали поступать сообщения от клиентки с просьбами о помощи. Девушка сообщила, что ее похитили и насильно удерживают два человека, и попросила мужчину вызвать полицию.

Прежде чем позвонить в службы спасения, водитель уточнил у девушки ее номер телефона и имя. Он рассказал полицейским о странных сообщениях и сообщил им адрес, на который девушка вызвала такси. Водитель не брал новые заказы, чтобы оставаться на связи с девушкой, но сообщений от нее больше не поступало.

Через час мужчине позвонили полицейские и поблагодарили его за помощь. Оказалось, что девушку действительно насильно удерживали двое мужчин. Они были задержаны, а пострадавшая написала заявление об изнасиловании.

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