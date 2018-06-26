Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Волонтеры в московском метро назвали самые необычные вопросы болельщиков

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Московском метрополитене составили список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики чемпионата мира по футболу волонтерам — сотрудникам метро и консультантам на стойках «Живое общение». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что самыми популярными вопросами стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?», причем часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета. Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где «станция с собачками» — Площадь Революции.

Самыми необычными вопросами стали «Где спит Ленин?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?» и «Вы выйдете за меня?»,

Всего с начала мундиаля волонтеры помогли уже более чем 270 тысячам иностранных гостей. Более 100 сотрудников метро в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях.

Самое читаемое
«Клиент был бесстыж и робок»
Москвич решил нажиться на гостях чемпионата мира. Что из этого вышло?
27 июня
«Люди говорили, что это было какое-то массовое помешательство»
Он изучает поведение горожан. И знает все об их привычках
29 июня
«Самая пьяная ночь»
Как Москва ликовала после победы сборной России
2 июля
«Продажность всех вещей бросается в глаза»
ЧТЕНИЕ: как жить в условиях страха, порока и стресса
3 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter