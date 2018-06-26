Волонтеры в московском метро назвали самые необычные вопросы болельщиков

В Московском метрополитене составили список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики чемпионата мира по футболу волонтерам — сотрудникам метро и консультантам на стойках «Живое общение». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что самыми популярными вопросами стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?», причем часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета. Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где «станция с собачками» — Площадь Революции.

Самыми необычными вопросами стали «Где спит Ленин?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?» и «Вы выйдете за меня?»,

Всего с начала мундиаля волонтеры помогли уже более чем 270 тысячам иностранных гостей. Более 100 сотрудников метро в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях.