Всем родившимся в Москве детям пообещали подарки

Все малыши, родившиеся в Москве, получат подарочные наборы. Об этом говорится в постановлении мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник указал, что подарочные комплекты для младенца будут вручаться всем детям, даже если родители не зарегистрированы в Москве. В этом случае один из родителей должен предъявить свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий собственную личность.

Получить набор можно не позднее двух месяцев со дня рождения малыша в отделе управления социальной защиты населения по месту жительства.

24 октября сообщалось, что с начала года в Москве родилось около 100 тысяч детей. Самыми популярными именами стали Александр — как у трех российских императоров — и София. Также популярностью пользуются такие имена как Михаил, Максим, Артем, Даниил, Иван, Дмитрий, Марк, Матвей и Илья. В десятку самых распространенных женских имен вошли Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара.