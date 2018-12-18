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В Москве нашли вакансию «погонщика курьеров» со знанием таджикского

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Пользователь портала Pikabu обнаружил на одной из досок онлайн-объявлений вакансию в Москве на должность помощника курьеров, который должен свободно владеть киргизским, таджикским или узбекским языком. Суть работы заключается в оказании оперативной помощи по телефону доставщикам в поиске и местонахождении необходимых адресов на их родных языках.

«Столичная вакансия 2019 — погонщики курьеров и таксистов-азиатов на их родном языке. Это Москва, детка!» — написал автор поста.

Работодатель в объявлении не называется, но там утверждается, что это «крупный холдинг». Заработная плата установлена в размере 40 тысяч рублей.

От соискателей, помимо зна ния вышеуказанных языков, требуется умение пользоваться картографическими сервисами и ориентироваться в Москве. Работать предлагается из дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2016 году говорил, что продажа патентов, разрешающих мигрантам трудиться в городе, принесла столичной казне больше доходов, чем находящиеся в городе нефтяные компании. Тем не менее, в 2017-м градоначальник заявил, что приток мигрантов в Москву необходимо сократить, для чего предложил увеличить плату за патент. В текущем году стоимость такого документа в столице составляет пять тысяч рублей.

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