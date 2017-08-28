Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В Мосгордуме отчитались о ходе создания нового гигантского парка

Город
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Работы по созданию парка вдоль Яузы в Северо-Восточном административном округе планируется завершить к концу 2019 года. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

«На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству, многие из которых уже завершены», — сказал он.

По словам Шапошникова, осмотревшего будущую парковую зону, есть небольшие недостатки. «Видим, что не сохраняется общая концепция парка. Наша основная задача была в создании единого парка вдоль всей реки. Сейчас мы видим, что некоторые участки выбиваются из данной концепции», — подчеркнул председатель столичного парламента.

Он добавил, что для дальнейшего контроля за работами будет создан общественный совет. Его формирование запланировано на ноябрь.

В августе этого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2018-м власти очистят большую часть Яузы и благоустроят территорию вокруг нее. «Яуза превратится в гигантский парк площадью в 700 гектар», — обещал градоначальник. Данный проект он назвал знаковым.

Читайте также
Самое читаемое
«Дагестанка всегда будет ярче чеченки»
Что происходит с исламской модой в Москве
28 октября
Оксимирон стал героем мультфильма
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут знаменитого рэпера в компании с ежиком и бельчонком
27 октября
«Общаюсь с водой, огнем и домом»
История москвича, переехавшего в алтайское село
26 октября
«И слава Богу, что все это не украли»
Что посмотреть в обновленном Музее кино
25 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter