В Мосгордуме отчитались о ходе создания нового гигантского парка

Работы по созданию парка вдоль Яузы в Северо-Восточном административном округе планируется завершить к концу 2019 года. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

«На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству, многие из которых уже завершены», — сказал он.

По словам Шапошникова, осмотревшего будущую парковую зону, есть небольшие недостатки. «Видим, что не сохраняется общая концепция парка. Наша основная задача была в создании единого парка вдоль всей реки. Сейчас мы видим, что некоторые участки выбиваются из данной концепции», — подчеркнул председатель столичного парламента.

Он добавил, что для дальнейшего контроля за работами будет создан общественный совет. Его формирование запланировано на ноябрь.

В августе этого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2018-м власти очистят большую часть Яузы и благоустроят территорию вокруг нее. «Яуза превратится в гигантский парк площадью в 700 гектар», — обещал градоначальник. Данный проект он назвал знаковым.