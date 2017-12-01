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За первую неделю зимы на Москву обрушилось более половины месячной нормы осадков

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По данным на 06:00 четверга на базовой московской метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 5 миллиметров снега в эквиваленте воды, что составляет порядка 10 процентов месячной нормы осадков. Об этом «Интерфаксу» рассказали в столичном метеобюро.

«Всего с 1 декабря на Москву выпало 30 миллиметров осадков в виде снега и дождя, то есть 54 процентов от месячной нормы, которая в декабре составляет 56 миллиметров», — добавил собеседник агентства.

Также он указал, что за первые шесть дней зимы средняя температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на четыре градуса.

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