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Задержан подозреваемый в продаже чужой квартиры за 56 миллионов рублей

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении 56 миллионов рублей, вырученных от продажи чужой квартиры в районе Арбат. Об этом сообщает агентство «Москва».

22 ноября в полицию обратился безработный москвич. Он заявил, что неизвестные изготовили фальшивые документы на его квартиру в Староконюшенном переулке, после чего продали ее и зарегистрировали право собственности по сделке в Росреестре.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — им оказался 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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