«Захвативший» московскую парковку каршеринг сняли на видео

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена одна из столичных парковок, уставленная автомобилями, принадлежащими каршеринговым сервисам. Соответствующий ролик был размещен в Telegram-канале «Московские новости» в понедельник, 8 апреля.

На кадрах видно, что на стоянке вдоль дороги в ряд стоит почти десяток машин с характерной для каршеринга символикой. «Каршеринг захватил Москву?» — говорится в подписи к посту.

В феврале сообщалось, что Москва по итогам минувшего года вышла на второе место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды. Столичные власти уточняли, что количество таких машин в городе превысило 16 тысяч, а в сутки на них совершается в среднем 65 тысяч поездок.