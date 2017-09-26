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Замерзающий Малахов попросил Собянина об отоплении и получил его три часа спустя

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Ведущий Андрей Малахов опубликовал обращение к мэру Москвы Сергую Собянину, в котором пожаловался, что замерзает в неотапливаемой квартире. Об этом шоумен написал в своем Twitter.

«Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите!», — говорится в твите.

В своем следующем посте, опубликованном три часа спустя после первого, Малахов рассказал, что «тепло пошло».

Ранее стало известно, что отопительный сезон в Москве начнется раньше срока. С таким распоряжением 28 сентября выступил мэр города Сергей Собянин, передавал «Интерфакс».

«У нас отопление включают в течение пяти суток, когда средняя температура опускается ниже 8 градусов. Пока этого порога мы не достигли», — сказал градоначальник. Он уточнил, что от горожан поступают жалобы. «Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать жилой фонд Москвы», — объявил он.

Работы по подаче тепла в квартиры москвичей планируется завершить к вечеру 2 октября, передает ТАСС.

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