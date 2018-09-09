Замерзших москвичей утешили

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Среднесуточная температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы в ближайшую неделю, несмотря на похолодание. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России в пятницу, 14 сентября.

«Согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура в Москве в середине сентября составляет около 10-11 градусов тепла», — сказали метеорологи.

С начала сентября средняя температура в городе превышает норму на 5,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 15 сентября, сохранится достаточно теплая погода — 20-22 градуса тепла. Однако уже в воскресенье в столице заметно похолодает до плюс 17-19 градусов. Также в этот день ожидаются сильные дожди, за сутки может выпасть около 15 процентов сентябрьской нормы осадков (10 миллиметров). При этом ночью столбики термометров могут опускаться ниже плюс 10 градусов.

До четверга, 20 сентября, дневные температуры в Москве будут держаться в пределах 15-20 градусов тепла.

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