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Защитников Москвы от войск Гитлера увековечат в метро

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Станцию метро «Улица Народного Ополчения» украсят портреты москвичей, защищавших столицу в годы Великой отечественной войны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дизайн-проект станции прошел согласование в Москомархитектуре. Платформенная часть станции будет выполнена в светлых тонах, пол выполнят из темно-серого сибирского гранита, а колонны из матовой нержавеющей стали украсят светодиодными светильниками. Также вдоль путевых стен установят 12 монохромных тематических панно, каждое высотой более четырех метров.

«На путевых стенах пассажиры смогут увидеть портреты горожан — служащих, рабочих, врачей, студентов, школьников и учителей, которые встали на защиту города в 1941 году. Их изобразят на фоне таких достопримечательностей, как Кремль, Большой театр, фабрика „Красный Октябрь“, завод „Серп и Молот“ и Шуховская башня», — говорится в сообщении.

Черно-белые фотографии и материалы для панно были взяты из фондов Государственного музея обороны Москвы.

«Улица Народного Ополчения» войдет в состав западного участка Большой кольцевой линии метро. Она расположится между платформами «Хорошёвская» и «Нижние Мневники». У платформы будет два подземных вестибюля с выходами к проспекту Маршала Жукова, улицам Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мневники. Открытие запланировано на 2020 год.

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