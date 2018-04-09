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Москву пленила жара

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Температура воздуха в Москве 13 мая поднимется до плюс 26 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

«Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять антициклон. В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков», — рассказали синоптики.

Ветер в столичном регионе будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что основным неблагоприятным фактором в этот день будут отдельные возмущения геомагнитного поля на фоне повышенного атмосферного давления, которые сформируют биотропные погодные условия спастического типа, передает агентство «Москва».

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