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В Москву пришла зима

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Снег, выпавший в Москве в четверг, 6 декабря, не растает до весны, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Высота снега подросла до 13 сантиметров, по данным нашей реперной станции на ВДНХ. Можно твердо говорить, что сформировался устойчивый снежный покров, полностью этот снег растает только весной», — сказал специалист.

По его словам, выпавшие осадки связаны с прохождением через столичный регион фронтального раздела.

В ближайшие дни, как уточняет Вильфанд, погода будет облачной, но местами «иногда будет проглядывать солнышко». Выходные начнутся с легкого мороза, но уже в воскресенье снова потеплеет и опять пойдет снег.

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