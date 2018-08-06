Назван московский рынок с запретным сыром

На Дорогомиловском рынке нашли и изъяли более 360 килограммов сыров, произведенных в странах, чья продукция запрещена к ввозу на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба московского управления Россельхознадзора.

Изъятые сыры были сварены в Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Чехии, Польше, Литве и на Украине.

Продукцию уничтожили с помощью механического пресса на технической площадке рынка, добавили в ведомстве.

В настоящее время в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории и Украины действует российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции против Москвы со стороны этих стран, либо за поддержку данных ограничений. Стоимость суммарного объема подпавших под эмбарго товаров составляет миллиарды долларов.