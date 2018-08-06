Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Назван московский рынок с запретным сыром

Еда
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

На Дорогомиловском рынке нашли и изъяли более 360 килограммов сыров, произведенных в странах, чья продукция запрещена к ввозу на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба московского управления Россельхознадзора.

Изъятые сыры были сварены в Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Чехии, Польше, Литве и на Украине.

Продукцию уничтожили с помощью механического пресса на технической площадке рынка, добавили в ведомстве.

В настоящее время в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории и Украины действует российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции против Москвы со стороны этих стран, либо за поддержку данных ограничений. Стоимость суммарного объема подпавших под эмбарго товаров составляет миллиарды долларов.

Читайте также
Самое читаемое
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
«Главной силой мэра станут волонтеры»
В избирательном штабе Собянина дали фору конкурентам и назвали главного оппонента мэра
Cегодня
«Мечтаю покататься на велосипеде»
93-летняя москвичка - об эвакуации, шкловском парке, своей семье и мечтах
8 августа
«C наступлением темноты парк покидают последние игроки»
ЧТЕНИЕ: раньше они служили Родине, а теперь вступили в закрытое сообщество
7 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter