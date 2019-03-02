Исполинская сумка московского курьера вызвала поклонение империи

На Pikabu опубликовали фотографию из вагона в московском метро, на которой запечатлен курьер, развозящий еду. Пользователи сети обратили внимание на большой размер его сумки, которая, судя по снимку, шире самого доставщика.

«Внутри короба сидит девчонка с коробом Яндекс.Еда», — пошутил podyxaev. «По-моему, это доставка человека к еде. Там чувак, которого несут в ресторан», — ответил ему bayan4er.

Также в комментариях оценили надпись «Империя» и стали восхвалять ее фразами «Слава империи!», «Слава императору!», «Империя наносит ответный удар». «А в коробке останки неверных империи выносят», — заключил lam3r3.

Кое-кому не понравилось, что такие сумки, во-первых, занимают много места и мешают окружающим, а, во-вторых, они потенциально могут угрожать безопасности. «А простым гражданам говорят сымите рюкзак, вы в общественном транспорте », — сетует один из комментаторов.