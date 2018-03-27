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Московские хлебозаводы к Пасхе напекут более 3,5 миллиона куличей и кексов

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К празднику Пасхи 13 московских хлебозаводов напекут более 3,5 миллиона куличей и кексов. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг столицы, передает официальный портал мэра Москвы.

Ежедневно на торговые прилавки столицы будет поступать около 40 видов куличей и кексов весом от 100 граммов до килограмма. Стоимость изделий составит от 36 до 440 рублей в зависимости от их размера, а также ценовой политики сетевых супермаркетов.

В этом году Пасха отмечается 8 апреля.

1 апреля сообщалось, что в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар» установят более 150 арт-объектов — в частности, столицу украсят деревья с яйцами и магнитными сердечками вместо листьев, Самый большой арт-объект — восьмиметровое пасхальное яйцо — появится на площадке в Камергерском переулке.

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