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Москвичи устроили пирушку с шашлыками на козырьке подъезда

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В районе Отрадное на козырьке подъезда заметили людей, которые жарят шашлыки. На фотографии обратил внимание Telegram-канал Hue.

«Известия» 10 мая со ссылкой на правительственные документы сообщали, что регионам, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу, рекомендовано ввести особый противопожарный режим. Эта мера предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а конкретные меры, определяемые муниципальными властями, также предусматривают запрет на пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве.

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