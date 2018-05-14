Москвичи устроили пирушку с шашлыками на козырьке подъезда

В районе Отрадное на козырьке подъезда заметили людей, которые жарят шашлыки. На фотографии обратил внимание Telegram-канал Hue.

«Известия» 10 мая со ссылкой на правительственные документы сообщали, что регионам, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата мира по футболу, рекомендовано ввести особый противопожарный режим. Эта мера предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а конкретные меры, определяемые муниципальными властями, также предусматривают запрет на пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве.