В Москве ограничили продажу алкоголя во время новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Запрет на продажу алкогольных напитков будет действовать в магазинах, расположенных возле площадок с новогодними гуляниями. Так, ограничения будут действовать в парке «Зарядье», на Варварке и Тверской улице, Красной и Манежной площади, а также на площади Революции.

«Крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки нельзя будет купить в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий. Запрет на продажу также коснется соков и газировки в стеклянной таре любого объема», — сказано в сообщении.

Ограничения вступили в силу в воскресенье, 30 декабря. Они будут действовать до 9 января.