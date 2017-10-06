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Главы Москвы и Минска договорились о сотрудничестве

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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Минского горисполкома Андрей Шорец подписали документы о сотрудничестве двух столиц. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Совместное заявление глав городов определяет основные задачи взаимодействия по различным направлениям. В их числе развитие умных городов, градостроительство, ЖКХ, благоустройство, транспорт, культура, здравоохранение, образование, молодежная политика, социальная защита и занятость населения, спорт, туризм.

По словам Собянина, в прошлом году товарооборот между московскими организациями и их белорусскими партнерами вырос более чем в полтора раза, а в первом полугодии этого года — еще на 40 процентов. Мэр добавил, что растут поставки продовольствия из Белоруссии.

Собянин и Шорец договорились о продолжении практики проведения совместных мероприятий, включая Дни Москвы в Минске в 2019 году и Дни Минска в Москве в 2020 году, заседания рабочей группы по координации взаимодействия российской столицы и республики в Москве и в Белоруссии в 2018 году, ежегодные форум делового сотрудничества Москвы и Минска и международный культурно-гуманитарный форум «Москва — Беларусь».

Также обе стороны будут содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами и создавать благоприятные условия для их взаимодействия.

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