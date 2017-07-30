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Собянин возглавил рейтинг глав столиц регионов и крупных городов

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Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг глав столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2017 года. Об этом сообщается на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Второе место занял мэр Белгорода Константин Полежаев, третье — глава Уфы Ирек Ялалов. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занял седьмое место. Рейтинг замыкает глава Барнаула Сергей Дугин (25-е место).

Отмечается, что в пользу Собянина сыграла публичная поддержка президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, посвященного программе «Цифровая экономика», а также принятие Госдумой закона о реновации.

Исследование было проведено ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов федерации с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров. Хронологические рамки рейтинга охватывают июнь-июль месяцы 2017 года.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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