Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Собянин запустил собственный сайт

Власть
1
Как установить табличку о жертве репрессий
2
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
3
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
Другие новости

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил собственный сайт, где планирует делиться с жителями столицы своим мнением относительно различных вопросов из жизни города. Об этом градоначальник в четверг, 9 ноября, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Собянина, на сайте он, в частности, попытается объяснить мотивы принятия решений, которые затрагивают большинство горожан.

«Почему принимаются именно такие решения, которые касаются непосредственно вас, города и района, в котором вы живете? Какие мотивы двигают мной? И что будет, если эти решения не принимать? Не все решения популярны, многие кажутся спорными и проблематичными. В моем блоге я постараюсь объяснить, почему они были приняты», — пояснил мэр Москвы.

Он также подчеркнул, что нуждается в поддержке жителей и всегда готов прислушаться к их советам, которые помогут избежать ошибок в управлении городом.

Читайте также
Самое читаемое
Канал имени Москвы
Что интересного можно почитать о столице в Telegram
8 ноября
Как установить табличку о жертве репрессий
7 ноября
Печь и панжакайть
Где и как попробовать в Москве блюда эрзянской кухни
4 ноября
«Портрет довольного мужчины с десятым айфоном»
В Москве стартовали продажи iPhone X
3 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter