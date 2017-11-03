Мэр Москвы Сергей Собянин запустил собственный сайт, где планирует делиться с жителями столицы своим мнением относительно различных вопросов из жизни города. Об этом градоначальник в четверг, 9 ноября, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Собянина, на сайте он, в частности, попытается объяснить мотивы принятия решений, которые затрагивают большинство горожан.

«Почему принимаются именно такие решения, которые касаются непосредственно вас, города и района, в котором вы живете? Какие мотивы двигают мной? И что будет, если эти решения не принимать? Не все решения популярны, многие кажутся спорными и проблематичными. В моем блоге я постараюсь объяснить, почему они были приняты», — пояснил мэр Москвы.

Он также подчеркнул, что нуждается в поддержке жителей и всегда готов прислушаться к их советам, которые помогут избежать ошибок в управлении городом.