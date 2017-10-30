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Жаждущих первыми купить новый iPhone согреют в автобусе

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Для обогрева людей, стоящих на Тверской в очереди за новым iPhone X, предоставлен один автобус. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в Мосгортрансе.

«Неважно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», — пояснил собеседник агентства.

Как отмечает «Москва», возле магазина также установят тепловые пушки и кофемашины.

Продажи iPhone X в России официально стартуют утром 3 ноября. Очередь у флагманского магазина re:Store на Тверской начала собираться еще 30 октября.

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