Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Паломники увидели лик Николая Чудотворца в небе над храмом Христа Спасителя

О чем говорят
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Паломники увидели лик святителя Николая в небе над храмом Христа Спасителя в Москве утром в пятницу, 2 июня, после перезвона колоколов. Фото, сделанное одним из очевидцев, опубликовал портал «360».

На фотографии видно, что образ святого прорисован облаками.

Фото: 360tv.ru

В мае мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставили в Россию из итальянского города Бари. На территории страны останки святителя будут находится до 28 июля. Сейчас им можно поклониться в храме Христа Спасителя в Москве, а затем они будут перевезены в Санкт-Петербург.

Читайте также
Самое читаемое
Геймерская культура в СССР
Как появились и почему пропали советские игровые автоматы
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 3-4 июня
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Ошибки нужно исправлять
90 лет назад Москва лишилась Красных ворот
Cегодня
Красная книга
С 3 по 6 июня в Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»
2 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter