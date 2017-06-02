Паломники увидели лик Николая Чудотворца в небе над храмом Христа Спасителя

Паломники увидели лик святителя Николая в небе над храмом Христа Спасителя в Москве утром в пятницу, 2 июня, после перезвона колоколов. Фото, сделанное одним из очевидцев, опубликовал портал «360».

На фотографии видно, что образ святого прорисован облаками.

Фото: 360tv.ru

В мае мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставили в Россию из итальянского города Бари. На территории страны останки святителя будут находится до 28 июля. Сейчас им можно поклониться в храме Христа Спасителя в Москве, а затем они будут перевезены в Санкт-Петербург.