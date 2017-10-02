Московские проститутки обокрали скупого клиента

В Москве проститутки обокрали клиента, не заплатившего им за дополнительные услуги. Они задержаны, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление информации и общественных связей столичного главка МВД. Возбуждено уголовное дело

С заявлением о краже в полицию обратился 64-летний мужчина. Он сообщил, что в его отсутствие в квартиру пригласил гостей его сын. После этого обнаружилась пропажа украшений, одежды и других вещей на сумму около 500 тысяч рублей.

По словам подозреваемых, с клиентом они познакомились на сайте интим-знакомств. Он якобы не заплатил им за дополнительные услуги. Те в свою очередь обокрали его, когда он заснул.