Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Московские проститутки обокрали скупого клиента

О чем говорят
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В Москве проститутки обокрали клиента, не заплатившего им за дополнительные услуги. Они задержаны, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление информации и общественных связей столичного главка МВД. Возбуждено уголовное дело

С заявлением о краже в полицию обратился 64-летний мужчина. Он сообщил, что в его отсутствие в квартиру пригласил гостей его сын. После этого обнаружилась пропажа украшений, одежды и других вещей на сумму около 500 тысяч рублей.

По словам подозреваемых, с клиентом они познакомились на сайте интим-знакомств. Он якобы не заплатил им за дополнительные услуги. Те в свою очередь обокрали его, когда он заснул.

Самое читаемое
Поговорили по-мужски
Пять молодых актеров, имеющих все шансы стать звездами
8 октября
«Вырезанное время»
Как советская власть лишила современных москвичей личной жизни
6 октября
Просто паста
Что такое настоящая итальянская еда и где ее можно попробовать в Москве?
3 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter