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Начинающий актер на BMW X5 разогнался до 180 километров в час на ТТК

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Водитель на BMW X5 разогнался до 180 километров в час в потоке машин на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Видеозаписью заезда водитель похвастался в Instagram. На ней он едет с явным превышением скорости, многократно нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает «Газета.ру».

Как выяснилось, за рулем находился начинающий актер Григорий Зироян. Молодой человек, судя по его портфолио, снимался в «Ералаше» и «Comedy Баттл».

В комментариях к видео Зироян подтверждает, что за рулем находился именно он, отмечает издание. В настоящее время Instagram Зирояна недоступен.

В столичном управлении ГИБДД пока никак не отреагировали на публикацию данного ролика.

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