Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Первый зампрокурора на транспорте Москвы притворился слабоумным при задержании

О чем говорят
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали по подозрению в получении взятки первого заместителя прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина. Отмечается, что, когда мужчина увидел пришедших за ним оперативников, он попытался притвориться слабоумным. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает телеграм-канал Mash.

Проводившим задержание сотрудникам ФСБ пришлось вызвать психиатра, который определил, что прокурор притворяется. Подчеркивается, что Юркин признал свою вину.

По данным Life, общая сумма взятки, предположительно, составила два миллиона рублей.

Самое читаемое
Убойный эфир в День ВДВ, ограбление с шампуром наперевес и честь стриптизерш
Самые странные новости недели от МОСЛЕНТЫ
Cегодня
Триумфальное благоустройство
Как оправдал себя ремонт одной из площадей Москвы
Cегодня
От богадельни до «гошпиталя»
История появления первых лечебных заведений в Москве
5 августа
Ограничения движения в Москве на 5-6 августа
Перекрытия на столичных дорогах
4 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter