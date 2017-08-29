Пострадавшую в ДТП с грузовиком певицу Линду отпустили из больницы. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу института имени Склифосовского.

«Ее доставили, оказали помощь и не госпитализировали», — рассказал собеседник агентства.

Вечером 30 августа в центре столицы грузовик сбил двух женщин. Водитель скрылся с места ДТП, позднее полицейские задержали его в районе Капотня на юго-востоке города. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что мужчина не справился с управлением.

Среди пострадавших оказалась певица Светлана Гейман, выступающая под сценическим псевдонимом Линда. Она получила сильный ушиб грудной клетки и спины. У второй девушки переломы обеих ног.