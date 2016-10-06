Определена стоимость роскошной жизни в Москве

Жители Москвы оценивают стоимость роскошной жизни для семьи из трех человек в 2,5 миллиона рублей в месяц. Такие данные приводят в исследовательском холдинге «Ромир».

Холдинг констатирует резкий рост запросов: по мнению москвичей, роскошная жизнь подорожала почти на 80 процентов. Так, два года назад горожане оценивали стоимость роскошной жизни в 1,4 миллиона рублей в месяц.

К наиболее характерным признакам роскоши граждане отнесли яхты, элитную недвижимость, частный самолет, эксклюзивные автомобили, а также ювелирные изделия и часы. Символами роскоши, как считают опрошенные, являются отдых на экзотических островах, картины и антиквариат, одежда от-кутюр, меха и морские круизы.

«Однако в вопросе восприятия стран, олицетворяющих роскошь, за последнее время произошли некоторые изменения. Если пять лет назад в вопросе символа люкса лидировали Франция, США и Британия, то сегодня акценты сместили в сторону ОАЭ, Швейцарии и Монако», — заключили в «Ромире».