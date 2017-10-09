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Пойманная в столице проститутка внезапно забыла русский язык и перешла на мову

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Столичные полицейские и активисты накрыли бордель, в котором оказывали интим-услуги украинки. Сюжет об этом опубликовал РЕН ТВ.

Одна из проституток перед телекамерами внезапно перешла с русского языка на украинский: «Я вас не розумію, будьте так ласкаві, розмовляйте зі мною на нашій українській мові» («Я вас не понимаю, будьте так любезны, разговаривайте со мной на нашем украинском языке»).

Другая сказала, что в борделе работают в основном девушки из Львова.

РЕН ТВ отмечает, что заведение обслуживает состоятельных клиентов, поскольку средняя стоимость услуг в нем достигает 10 тысяч рублей. Один из активистов добавил, что бордель якобы является элитным и вместе с другими образует целую сеть.

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