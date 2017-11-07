Собянин вспомнил о гордости за свой первый тротуар

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, как в школьные годы занимался благоустройством в ханты-мансийском поселке Березово.

По словам градоначальника, от дома до школы он шел 40 минут по деревянным доскам, которые с годами прогнили. «В летние каникулы после восьмого класса я узнал, что нанимают на работу ремонтировать тротуары. Я пригласил друга, и мы целый месяц колотили новые дощатые тротуары. Когда после этого я ходил по новеньким чистым доскам среди непролазной березовской грязи, то, наверное, испытывал гордость», — пишет Собянин.

Работы по благоустройству, проводящиеся в столице, он аргументировал тем, что большинству из Москвы ехать некуда. «Это наш город. В конце концов, почему мы не можем сделать так, чтобы им гордиться и любить его?» — озадачился мэр. Улучшение внешнего облика города он назвал прямым вкладом в экономическое развитие и здоровье людей.

«Самое простое вообще ничего не делать. Но честно — это не для меня», — заключил градоначальник.