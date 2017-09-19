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В московских СИЗО станет меньше ваты

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В московских следственных изоляторах все ватные матрасы будут заменены на новые с холлофайбером. Об этом журналистам сообщил начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз, передает агентство «Москва».

«У нас проходит реформа, улучшаем условия содержания в изоляторах, мы к этому предпринимаем огромные усилия. Мы переходим на новые, современные стандарты и заменили в СИЗО №6 во всех камерах ватные матрасы на новые с наполнителем холлофайбер. Они более удобные, и срок эксплуатации у них дольше», — сказал он.

Согласно плану, замена матрасов в столичных СИЗО должна завершиться до конца этого года. Стоимость нового матраса составляет 1,3 тысячи рублей, старого — 670 рублей.

Мороз также выразил надежду, что в изоляторах удастся заменить кровати.

Холлофайбер — один из синтетических нетканых материалов. Он пористый и однородный по всей поверхности. Прочен, экологичен, хорошо держит тепло, неприхотлив и выдерживает многократные стирки.

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