В Москве предложили использовать спиннеры для патриотического воспитания

Общественная организация «За безопасный город» решила использовать спиннеры для популяризации истории российской столицы. Об этом сообщил агентству «Москва» депутат муниципального собрания Останкинского района, руководитель организации Никита Янковой.

«Если детям это нравится, они ретранслируют это своим родителям и потом вырастают с этой мыслью. И если мы на спиннерах запишем какие-то правильные идеи, слова о Москве, то конечно, это будет в том числе способствовать и патриотическому воспитанию», — пояснил он.

Активисты намерены предложить департаменту культуры выпустить ко Дню города 10 вариантов таких игрушек с фотографиями достопримечательностей столицы и цитатами известных людей о Москве.

При этом Янковой считает, что популярность этого развлечения долго не продлится. «Как в свое время тамагочи, помните? Вот, наверное, у спиннеров скорее всего такая же будет судьба. Вот сейчас год-два, и потом все это пойдет на спад, потому что уже начинаются вопросы по безопасности: дети отвлекаются, приносят в школу», — сказал депутат.

Родительская общественность столицы в свою очередь увидела пользу для детей в спиннерах, заявила член экспертно-консультативного совета организации при департаменте образования Ольга Галузина. По ее словам, игрушка может развивать равновесие и улучшать моторику ребенка, если крутить ее пальцами только одной руки. Спиннер «может принести и пользу, если родители объяснят ребенку, как правильно использовать его и что он может при этом развить», сказала общественница.

Галузина при этом считает, что в школах игры со спиннерами должны регулироваться — например, детей можно привлекать в командные мероприятия со спортивным оборудованием. Запрещать игрушку родительская общественность не считает необходимым, поскольку ее популярность пойдет на спад с началом учебного года.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что собираются проверить влияние спиннеров на здоровье ребенка. К исследованиям привлекут научные организации из сферы охраны здоровья детей и подростков.