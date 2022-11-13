«Чернелась в серебряных ведрах стерляжья икра». Как в истории Елисеевского магазина смешались детектив и трагедия

Современникам не дано увидеть картину тогдашнего изобилия. Но представить торжество аппетитных запахов и изобильных витрин мы можем благодаря очевидцу — известному репортеру и писателю Владимиру Гиляровскому. Его фрагмент из книги «Москва и москвичи» цитировали многократно, но аппетитные строки не выцвели, не утратили аромата: «Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов; пудовыми кистями висят тропические бананы; разноцветным перламутром отливают обитатели морских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок... Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья…»

Статский советник и дворянин

Гиляровский писал, что в одной из книг была напечатана стихотворная ода Елисеевскому магазину. Но, видимо, из скромности не упомянул, что автором виршей был он сам. Вот они:

«А на Тверской в дворце роскошном Елисеев

Привлек толпы несметные народа

Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств…

Ряды окороков, копченых и вареных,

Индейки, фаршированные гуси,

Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем,

Сыры всех возрастов — и честер, и швейцарский,

И жидкий бри, и пармезан гранитный…»

Хватит, это невыносимо! Далее, почти как у Пушкина: «Кончаю! Страшно переесть…»