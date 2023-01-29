«Для меня снимать комедию — вроде вредной привычки». История одного из самых смешных режиссеров Советского Союза

По стопам Чарли Чаплина

Часто бывает, что человек, связанный с юмором, в быту серьезный и даже мрачный. Гайдай — высокий, худой человек в очках и с забавным хохолком — был задумчивым. Характер у него был тот, что называют сложным. Впрочем, это объяснимо. Леонид Иович был созидателем, а творческий процесс — дело тонкое, хрупкое. И беспокойное.

Вдова режиссера актриса Нина Гребешкова вспоминала: «Каким он был? Взгляните на Шурика из "Операции «Ы»", и все станет ясно. Это его точная копия — от жестов до походки. Он никогда не учил, никогда не делал замечаний, однако всегда выражал свое отношение. Если я говорила о ком-нибудь плохо, Леня меня останавливал: "Ну ладно, и что ты предлагаешь? Ты не можешь убить его, изменить. Все разные, и он — такой"».