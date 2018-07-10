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Древние московские руины выставят напоказ

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Стеклянную витрину с древними артефактами XV–XVIII веков установят в Малом Златоустинском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В экспозицию музея под открытым небом войдет фрагмент белокаменного основания стены церкви Николая Чудотворца (Николы) в Столпах, разрушенной в 1938 году. Его нашли при подготовке к благоустройству улицы.

«Для музеефикации выбран наиболее сохранившийся участок белокаменного основания стены храма Николы в Столпах площадью около шести квадратных метров. В ходе его расчистки на этом месте были открыты три фрагмента надгробий XVII века. На одном из них узорчатым шрифтом — вязью — написано: “вдова боярина”», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Также под стеклом разместят девять резных надгробных плит, а вокруг музейной витрины восстановят булыжную мостовую XIX века. Ее выполнят из найденных археологами остатков исторической мостовой и бордюрного камня, который частично уцелел под современным дорожным покрытием.

Экспозицию оборудуют подсветкой, поэтому все желающие смогут ее рассмотреть детально. Кроме того, в гранитную плитку рядом с музейным окном встроят латунные таблички с информацией об артефактах.

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