«К последним клиентам волшебник с внучкой приходили уставшие и покрасневшие». Как Дед Мороз и Снегурочка пошли в народ
Обычно это виденье из детства возвращается ко многим под Новый год: заиндевевшие окна, пахнущая свежей хвоей светящаяся елка, на ее ветвях переливаются игрушки. Звонок в дверь. Мама с папой загадочно переглядываются. На пороге — Дед Мороз и Снегурочка! Они заходят в дом, отряхивают снег и кладут на пол большой мешок. Что в нем — неужели то, о чем давно мечталось? Как самый любимый зимний волшебник и его внучка решили, что пора приходить в каждый дом, выяснила «Мослента».
Хороводы вокруг елки
Праздничные елки были самым долгожданным событием новогодних каникул. Там дети водили хороводы вокруг лесной красавицы, а взрослые разыгрывали номера с музыкой, танцами и песнями. Среди них была такая мелодия:
Как весело: как весело! Как радостно кругом!
Мы песней елку встретили, мы песню ей поем!
Какая ты нарядная! С серебряной звездой.
Какая ты громадная! Как весело с тобой!
В финале представления появлялись Дед Мороз со Снегурочкой, прогоняли злых волшебников, колдунов, лесных чудищ. Дети помогали им радостными возгласами. Потом Дед Мороз стучал посохом, зажигал елку и вызывал Новый год.
Праздничное новогоднее представление в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 26 декабря 1971 года
Фото: Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров / ТАСС
После концерта наступало сладкое время — детям раздавали подарки. Мальчишки и девчонки нетерпеливо заглядывали в разрисованные пакеты или коробки. Начиналось шуршание конфетных оберток, жевание, и пространство застилал густой запах мандаринов. Эти фрукты были очень дефицитными, и их приберегали к Новому году.
В московских клубах и домах культуры роли Дедов Морозов и Снегурочек исполняли массовики-затейники. А на елках в Кремле и в Колонном зале Дома Союзов работали известные артисты. За эти роли им хорошо платили, и они ждали Нового года с нетерпением.
В ожидании званых гостей
В конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века кому-то пришла идея приглашать Деда Мороза и Снегурочку домой. Они ходили по квартирам 30 и 31 декабря, поздравляли жильцов и вручали им подарки. Эти двое, как правило, были сослуживцами или приятелями родителей, они только разносили презенты, а покупали их папы и мамы.
В общем, все выглядело довольно прозаично, но многие дети верили в сказку и думали, что Дед Мороз и Снегурочка тоже приходят из сказки. Так было, между прочим, и много лет назад. Писатель Корней Чуковский в 1923 году писал о своей семилетней дочери: «Мура все еще свято верит, что елку ей приносит Дед Мороз… Когда я ей сказал: "Давай купим елку у мужика", она ответила: "Зачем? Ведь нам бесплатно принесет Дед Мороз"».
Ждать Деда Мороза и Снегурочку дети готовы были сколько угодно, хоть целый день. Поэтому они очень волновались, не выходили из дома, боясь пропустить дорогих гостей. Часто подбегали к окнам и с надеждой смотрели во двор…
Шло время. Вызов Деда Мороза и Снегурочки стал такой же услугой, как уборка квартиры и доставка продуктов. Желающих их пригласить, несмотря на высокие расценки, становилось все больше, и эти парочки буквально сбивались с ног, стараясь везде поспеть.
Дед Мороз и дети на Красной площади в Москве
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters
Дедов Морозов и их спутниц можно было увидеть в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах. Иногда они встречались с «коллегами» и весело перекликались. Однажды возле метро «Арбатская», где работала палатка с горячими пончиками, автор этих строк увидел целую толпу разновозрастных людей в красных и синих шапках и полушубках, с приклеенными бородами. Деды Морозы стояли, отставив в сторону мешки и посохи, и торопливо утоляли голод.
Когда гости валятся с ног
Порой Дед Мороз и Снегурочка приходили в дома чуть ли не перед боем курантов. Это бывало, когда метель наметала на московские улицы огромные сугробы, и было ни проехать ни пройти. А иногда парочка опаздывала потому, что почти в каждом доме их норовили угостить, причем не только пирогами, салатами и холодцом.
Именно поэтому к последним клиентам Дед Мороз и Снегурочка приходили покрасневшие и уставшие. Но маленькие дети, верящие в сказку, смотрели на них как зачарованные. Они думали, что от Деда Мороза и Снегурочки может пахнуть только хвоей и снегом.
Случалось даже, что дед и внучка буквально валились с ног, и гостеприимные хозяева оставляли их у себя встречать Новый год. А оставшиеся подарки оставшимся клиентам Деду Морозу и Снегурочке приходилось разносить уже наутро.
Впрочем, такое случалось редко. Обычно гости долго не задерживались — поздравляли домашних, доставали из мешка подарки и удалялись. Иногда они исполняли песенку: «В лесу родилась елочка, / В лесу она росла. / Зимой и летом стройная, / Зеленая была…»
Автор слов песенки — москвичка Раиса Кудашева, которая до октября 1917-го была княгиней. Именно она написала стихотворение «Елка», которое было напечатано к Рождеству 1903 года в журнале «Малютка». Оно было подписано псевдонимом «А.Э.».
Песня, соскользнув с журнальных страниц, ушла в народ. Много лет ее исполняли на детских концертах, утренниках и елках. И только спустя много лет в одной из публикаций указали, кто автор известных стихов.
Дед Мороз и Снегурочка в подмосковном лесу
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС
Раиса Адамовна всю жизнь писала для детей стихи и сказки. Многие ее хвалили, среди них — очень известные: артист Михаил Жаров и поэт Самуил Маршак. Но сейчас автор «Елочки», увы, забыт…
Эти недоверчивые дети
С возрастом у детей начинают возникать и крепнуть сомнения, что Дед Мороз и Снегурочка — пришельцы из сказок. Как в стихотворении Агнии Барто:
…С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком,
В пушистой шапке дед.
А старший брат твердит тайком:
— Да это наш сосед!
Как ты не видишь: нос похож!
И руки, и спина! —
Я отвечаю: — Ну и что ж!
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она!
В жизни дети тоже бывают недоверчивыми. Одна москвичка рассказывала, что когда к ее шестилетней дочке пришла новогодняя пара, Света стала их настороженно разглядывать и тихо спросила у матери: «А почему у Снегурочки такие же сапоги, как у тебя?» Потом повела носом и задумчиво произнесла: «И духи тоже…»
Потом бдительная, как детектив, Света увидела торчащий из кармана тулупа Деда Мороза «Советский спорт» и подсмотрела, как он пошел в ванную, закрыл дверь и стал тихо разговаривать по мобильному телефону.
Когда гости ушли, девочка стала читать записку «от Деда Мороза». Ехидно улыбнувшись, Света сказала: «Что-то этот почерк на папин очень похож…»
Очень плохой дедушка
Деды Морозы и Снегурочки нередко становились героями фильмов. Литература не отставала от кино, и часто появлялись повествования об их приключениях в Новогодье. Не стану заниматься перечислением произведений, вспомню лишь один рассказ. Это «Святочный детектив» Александра Хорта.
…Преступник, нарядившись в костюм Деда Мороза, грабит квартиры. Найти и обезвредить его поручено оперуполномоченному Ситникову. Но сначала он теряется: на предновогодних улицах полным-полно Дедов Морозов, и в каждом бдительный милиционер видит преступника.
Наконец Ситников замечает человека, который вроде бы ничем не отличается от своих собратьев, но, приглядевшись к нему, милиционер понимает, почему тот кажется подозрительным: перед тем, как войти в квартиру, которую собирается ограбить, фальшивый Дед Мороз очень тщательно вытирает ноги…
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
Зимняя пара с гарантией порядка
В наше время вызвать Деда Мороза со Снегурочкой домой совсем не сложно. Объявления о таких услугах — повсюду. Из множества призывов автор выбрал одно, но очень красноречивое: «Трезвые Дед Мороз и Снегурочка. Высшее гуманитарное и музыкальное образование. Прекрасная декламация. Порядок в доме гарантируется».
Замечательно! Непременно приглашу эту пару и надеюсь, что это действительно приятные интеллигентные люди. Попрошу их прочитать Блока и Ахматову…
Бродский вместо послесловия
В каждый Новый год в нашей жизни что-то происходило. Так было и в далекие времена, в ХХ столетии и в XXI. Люди собиралась, веселились, загадывали желания. Одни сбывались, другие нет, но все равно верилось, что с боем кремлевских курантов жизнь пойдет по-другому. Иосиф Бродский написал такие строки:
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
Надежды согревают даже в самый сильный мороз и, как пелось в известной песне, «каждому, каждому в лучшее верится». И мы снова надеемся, что Новый год будет лучше, добрее уходящего.