«К последним клиентам волшебник с внучкой приходили уставшие и покрасневшие». Как Дед Мороз и Снегурочка пошли в народ

После концерта наступало сладкое время — детям раздавали подарки. Мальчишки и девчонки нетерпеливо заглядывали в разрисованные пакеты или коробки. Начиналось шуршание конфетных оберток, жевание, и пространство застилал густой запах мандаринов. Эти фрукты были очень дефицитными, и их приберегали к Новому году.

В московских клубах и домах культуры роли Дедов Морозов и Снегурочек исполняли массовики-затейники. А на елках в Кремле и в Колонном зале Дома Союзов работали известные артисты. За эти роли им хорошо платили, и они ждали Нового года с нетерпением.

В ожидании званых гостей

В конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века кому-то пришла идея приглашать Деда Мороза и Снегурочку домой. Они ходили по квартирам 30 и 31 декабря, поздравляли жильцов и вручали им подарки. Эти двое, как правило, были сослуживцами или приятелями родителей, они только разносили презенты, а покупали их папы и мамы.